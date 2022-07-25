Тибо Куртуа отыграл весь поединок против Барселоны, который завершился минимальной победой "сине-гранатовых". Андрей Лунин просидел на скамейке запасных.

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А вот в следующей игре 23-летний украинец, похоже, выйдет на поле. Анчелотти планирует проверить Лунина в матче с мексиканской Америкой, который стартует 26 июля в 5:30 утра по Киеву. В поединке с Ювентусом (31 июля) Реал сыграет основой, чтобы провести репетицию матча за Суперкубок УЕФА против Айнтрахта (10 августа). Об этом сообщает AS.

Напомним, контракт Лунина с Реалом рассчитан еще на 2 года. Вратарь сборной Украины перебрался в мадридский клуб в 2018-м, но за это время сыграл за первую команду только 5 матчей, в которых пропустил 6 голов.

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