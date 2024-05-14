Як стало відомо Sport24.ua, Рух був зацікавлений у трансфері захисника Хайдука Степана Лисенка, але зрештою забракував його підписання.

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Гравець упродовж місяця перебував у Львові на перегляді, але не зумів переконати Пономарьова. Зауважимо, що в Україні Степан Лисенко виступав за академію Дніпра. Після початку повномасштабного вторгнення Росії опинився у хорватському Хайдуку. У складі збірної України U-17 дебютував у 2021 році під керівництвом Олега Кузнєцова, зіграв 6 матчів без результативних дій. За команду "синьо-жовтих" U-19 зіграв лише 1 поєдинок у цьому році.

Нагадаємо, що Рух у таблиці УПЛ за 2 тури до фінішу поточного сезону посідає 5-те місце, маючи 46 очок. Дострокове чемпіонство собі гарантував Шахтар у Класичному з Динамо (1:0).

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