Карло зробив невтішний вибір

Перед півфінальним матчем Суперкубку авторитетні ЗМІ видали мільйон інсайдів по Луніну й Кепі. Marca, AS, Relevo, "Футбол 24" та якісь дрібні спікери не могли визначитись, кому ж довіриться Карло Анчелотті – зрештою, ентренадор Реала зробив вибір на користь баска. Українець залишився у запасі.

Реал – Атлетіко: Анчелотті різко відповів на питання про вибір між Луніним і Кепою на Суперкубок

Можна зробити припущення, що статус Кепи обережно падає до кубкового голкіпера. Втім, робити далекоглядні висновки зарано. Баск виграв битву, але не війну. На дистанції більші шанси у Луніна, адже його статистика виглядає краще.

Фантастичний перший тайм

Попереднє мадридське дербі завершилось виносом "вершкових" – менш ніж за 50 хвилин вони пропустили тричі, а єдиний гол у відповідь забили аж в ендшпілі. Старт зустрічі у Суперкубку змусив фанів Реала згадати ту ганьбу, адже вже на 6-й хвилині Атлетіко вийшов вперед. Грізманн виконав подачу з кутового, а Ермосо відклеївся від Родріго й замкнув головою у правий кут. 0:1!

На 19-й хвилині "матрацники" могли і подвоїти свою перевагу зусиллями Грізманна і Морати – Альваро замикав простріл Антуана на дальню стійку, але у площину не влучив. Покарання за марнотратство виявилось жорстким. Реал, нічого не створивши до цього часу, реалізував перший же момент.

Ермосо знову опинився у центрі уваги, але вже з негативного боку. Маріо програв боротьбу Рюдігеру, дозволивши йому замкнути подачу з кутового. Після цього "королівський клуб" додав у активності, організувавши кілька цікавих атак, а на 29-й хвилині вони вколотили другий гол!

Цього разу здивував Менді, який прибіг на правий ккрай воротарського під проникний пас від Карвахаля. Подальший постріл з гострого кута виявився несподіваним для Облака – 2:1! Втім, втримати свою перевагу до кінця першого тайму не вдалося, адже на 37-й хвилині рахунок зрівнявся. Атлетіко розіграв хорошу комбінацію в центрі, Грізманн отримав м'яч і круто розвернув Модріча з Рюдігером, після чого пробив з лінії карного майданчика. 2:2!

На 43-й хвилині Родріго міг відновити перевагу Реала, зачепившись за м'яч у штрафному, хитнувши захисника та завдавши удару, однак Облак виручив. Відпочивати команди відправились за 2:2 на табло.

Продовження могло бути кращим, але голів було ще більше

І це ще не всі моменти першого тайму. Другий виявився менш цікавим. До 75-ї хвилини вболівальники побачили всього два моменти, причому обидва належали футболістам Атлетіко. На 54-й Ліно отримав проникний пас від Морати на лівий край штрафного та бахнув повз дальню стійку, а на 73-й Мората намагався замкнути скидку після кутового. Не вийшло.

Між цими епізодами було декілька ефектних напівмоментів, але в цілому команди діяли обережно. Здалося, що вони згодні на овертайм. Тим більше несподіваним став розмін голами наприкінці основного часу. "Матрацники" забили втретє на 78-й завядки подачі та помилці суперника (про неї трохи нижче), а Реал відігрався на 85-й. Вінісіус продерся на лівий край штрафного та пробив, Облак парирував, а добивання Джуда накрили – втім, м'яч підхопив Карвахаль, вистріливши у праву дев'ятку. 3:3!

У компенсований час принести перемогу міг Діас, який влетів на праву половину карного майданчика та покотив під дальню стійку. Трохи неточно! У підсумку, матч перейшов до овертаймів, де нічого цікавого не відбувалось до 116-ї хвилини – саме тоді свіжий Хоселу замкнув навіс з глибини, пробивши головою. М'яч рикошетом від Савіча пройшов повз Облака. 4:3!

Атлетіко міг відігратись на 118-й, коли Грізманн відкрився на лінії штрафного під скидку Корреа. Подальший постріл пройшов поруч зі стійкою, а Реал ще й забив п'ятий гол – Облак пішов на кутовий і не встиг повернутись. Діас оббіг його та пробив у порожні. 5:3! Реал крокує в фінал Суперкубка!

Хороші новини для Луніна

Кепа – хороший голкіпер. Його сейв на 6-й хвилині, коли Ліно з меж штрафного крутив у дальню дев'ятку, підтверджує цю тезу. Втім, від нього завжди чекають якогось ляпу чи просто нервових дій. На щастя для Луніна, вболівальники дочекались такого футболу від баска.

Навряд чи йому можна ставити у провину перший пропущений гол, хоча він ніби на секунду втратив ворота. Набагато більше питань до другого – Грізманн стріляв метрів з 17-ти, і Кепа прекрасно бачив момент удару. Так, Антуану дався хороший постріл прямо в дальній кут, але від голкіпера рівня Реала у подібних ситуаціях чекають на сейви.

Ще більше питань виникає до третього пропущеного. Цей гол увійшов у всі хайлайти. Кепа при перехопленні подачі не зміг вибити м'яч, та ще і якимось дивом ногою підбив його в корпус Рюдігеру. Від нього м'яч влетів у сітку. Ляп? Не факт, враховуючи жорстку гру Морати в корпус Кепі – причому у воротарському майданчику.

Якби так помилився Лунін, то його позиції в Реалі одразу б похитнулись. Фани у твіттері обсмоктували б помилку, ЗМІ знайшли б голосистих "експертів", а українці говорили б про фол Морати. Але у цій ситуації не Лунін, а Кепа – і це дуже хороші новини для нашого земляка. Шальки терезів все більше схиляються на користь Андрія.

Тим паче, що нічим іншим баск не запам'ятався (непогану гру ногами не згадають, та і Лунін в цьому плані не гірший). Що найбільш важливо, перфоманс Аріссабалаги добре лягає у статистику – у Луніна в Ла Лізі вищий показник відведених очікуваних голів (+3,1 vs +2,2), кращий відсоток сейвів (83,3% проти 78,1%) і менше пропущених голів (4 vs 7). У ЛЧ статистика нашого земляка теж трішки сильніша.

Що найбільш важливо, Лунін не має привозів чи серйозних помилок, в той час Кепа стабільно видає щось неоковирне. Баск досі не зміг зламати стереотип щодо своєї персони – і це відчувають у команді, де стіною стоять за Луніна. Після півфіналу за Суперкубок мадридцям ще сильніше захочеться грати з Андрієм. Але чи захоче цього Карло Анчелотті?

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