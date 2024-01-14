Мадридський Реал в рамках фіналу Суперкубка Іспанії-2024 зіграє з Барселоною. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Фінальний матч турніру за Суперкубок Іспанії-2024 між Реалом і Барселоною розпочнеться о 21:00 за київським часом. Трансляція доступна у додатку на Setanta Sports. Андрій Лунін розпочне поєдинок у основі.

Реал – Барселона: фанати одностайно обрали між Луніним і Кепою на фінал Суперкубка Іспанії

У півфіналах "блаугранас" дотиснули Осасуну (2:0), а "вершкові" перестріляли Атлетіко (5:3). Кепа виходив у старті в попередньому матчі, але провалився. Карло Анчелотті, однак, не давав однозначних відповідей щодо майбутнього основного голкіпера у Реалі – втім, після невдачі з "матрацниками" італієць всадив конкурента Луніна у запас. У битві за трофей зіграє українець.

Стартові склади

Реал Мадрид:

Барселона:

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