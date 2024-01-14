Похоже, что Андрей Лунин получит больше шансов в составе мадридского Реала.

Лунин не только выйдет в основе на финал Суперкубка Испании против Барселоны, но и гарантированно получит еще одну возможность.

Реал – Барселона: Лунин выходит в старте на Эль Класико – составы и онлайн-трансляция матча за Суперкубок Испании

Издание Movistar перед началом Эль Класико спросило у Анчелотти, кто из вратарей, Лунин или Кепа, сыграет в поединке Кубка Испании против Атлетико. Наставник Реала ответил "Лунин".

К слову, поединок Кубка Испании Атлетико – Реал состоится 18 января, начало в 22:30. Сегодня же "сливочные" сыграют с Барселоной за Суперкубок Испании – старт в 21:00.

Кепа привез курьёзный гол, но Реал все равно победил Атлетико – битва с 8 голами вывела "сливочных" в финал Суперкубка