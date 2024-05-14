Уже кілька місяців ходять чутки про можливий інтерес Аль-Іттіхада до тер Штегена. Раніше гравець завжди заперечував ці розмови. Однак зараз йому не вдалося б це зробити: Mundo Deportivo, посилаючись на власні джерела, впевнені, що саудівський клуб зробив німецького воротаря ціллю номер один під час літнього трансферного вікна.

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Повідомляється, що спортивний директор Аль-Іттіхада Рамон Плейнс взяв собі в помічники Франка Карбо, екс-директора Барселони, який прекрасно знайомий не тільки з самим тер Штенегом, а й з його ситуацією в клубі. Він вважає, що прийдешнього літа у клубу Каріма Бензема будуть усі шанси переманити воротаря до себе.

Контракт тер Штегена з Барселоною розрахований до літа 2028 року. Раніше він стверджував, що хоче продовжити захищати кольори Барселони.

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