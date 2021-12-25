Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін потрапив на радари Ньюкасла, повідомляє El Nacional.

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Зазначається, що українець готовий перейти у найбагатший клуб АПЛ заради отримання ігрової практики. Реал не перешкоджатиме трансферу попри те, що наставник мадридців Карло Анчелотті дуже задоволений Луніним. Головне, аби фінансова компенсація перекрила витрати на голкіпера. Одним із варіантів на заміну українцю розглядають 24-річного Дані Карденаса з Леванте.

Нагадаємо, Ньюкасл після 18-ти турів ділисть з Норвічем останнь сходинку турнірної таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 10 очок. У поточному сезоні ворота "сорок" захищали одразу 3 голкіпери: Карл Дарлоу (8 ігор; 0 – сухих поєдинків; 1,88 пропущених голів за матч), Фредді Вудмен (4; 0; 3,00) та Мартін Дубравка (6; 1; 2,33).

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