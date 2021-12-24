Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін переборов сумнозвісну хворобу, яку у нього виявили вже вдруге.

22-річний гравець здав негативний тест на коронавірус, повідомляє Marca. Недугу Андрій підхопив 16 грудня і відтоді перебував на самоізоляції.

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Це хороший сигнал для нашого земляка, адже 5 січня нового року Реал гратиме проти Альякояно в Кубку Іспанії на виїзді. Саме в цьому поєдинку Лунін повинен дебютувати при Карло Анчелотті.

До слова, окрім українця, від ковіду одужав ще Іско. Напередодні негативні тести вже були в Бейла, Родріго, Алаби, Модріча й Марсело. Наразі з хворобою у лазареті перебуває лише Асенсіо.

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