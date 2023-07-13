Півзахисник Арда Гюлер з перших днів у Реалі демонструє захмарний рівень майстерності.

Мережа переповнюється моментами ефектних дій 18-річного турка на тренуваннях з "вершковими".

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Добряче дісталося і Луніну. Під час міні-двусторонки Гюлер двічі не залишив шансів українцю. Новачок Реала потужно вліпив у дев'ятку воріт, а потім знущальницьким замахом посадив Андрія на газон.

Arda Güler, antrenmanda Andriy Lunin'i biraz üzüyor pic.twitter.com/AOH9JqvvBm — Sports Digitale (@SportsDigitale) July 13, 2023

У минулому сезоні за Фенербахче Гюлер відіграв 35 матчів, оформивши 6 голів та 7 асистів. Реалу довелося серйозно переплатити, щоб випередити Барселону у боротьбі за таланта.

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