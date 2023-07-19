Реал заявил на турне по США Андрея Лунина, всех новичков и троих игроков молодёжной команды.

В среду, 19 июля, Реал завершил первую часть летней предсезонной подготовки. Вторая часть будет состоять из ряда контрольных матчей, первые из которых состоятся в рамках турне по США.

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"Сливочные" сыграют с Миланом, Манчестер Юнайтед, Барселоной и Ювентусом. Как информирует официальный Твиттер мадридского клуба, в заявку на турне по США попали все новички команды – Джуд Беллингем, Арда Гюлер, Хоселу и Браим Диас.

Marca акцентирует внимание на том, что Карло Анчелотти взял вместе с командой троих игроков молодёжной команды "бланкос" – Диего Пиньейро, Фран Гонсалес и Нико Паса. Причём первые двое – вратари. Именно с ними украинец Андрей Лунин будет конкурировать, если Анчелотти захочет предоставить Тибо Куртуа отдых.

Альваро Одриосола не попал в заявку из-за травмы.

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