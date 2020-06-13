Лунін з двома обличчями приголомшив іспанські ЗМІ та фанатів: від сучого сина до божевільного спасителя за 90 хвилин

Андрій Лунін допоміг Ов'єдо врятувати очко у матчі проти середняка Сегунди, Понферрадіни (0:0). Іспанські ЗМІ справедливо критикують астурійський клуб за невиразний футбол, натомість українця називають героєм попри один очевидний фейл.

До нього прикута особлива увага. Приблизно через два місяці наш чемпіон світу U-20 повернеться в Мадрид – приміряти "костюм" другого голкіпера королівського клубу. Зараз Лунін доводить свою профпридатність у складі одного з аутсайдерів Сегунди, який веде боротьбу за виживання, так само як Альбасете Романа Зозулі. Пекельна виставка, але водночас хороша можливість, щоб показати себе тренерському штабу "бланкос". Українець наразі виправдовує третю оренду за два останні сезони, хоча й не без дрібних фейлів. Поки маленькі помилки не призводять до великих проблем, його більше хвалять, ніж критикують.

Ов'єдо – Понферрадіна: Лунін сам породжує і ховає інтригу – українець став абсолютним героєм першого за 3 місяці матчу

Домашній матч проти Понферрадіни, відвертого середняка другого дивізіону Іспанії, був прекрасним шансом для Ов'єдо залишити позаду прямих конкурентів, але команда Хосе Анхеля Зіганди, мабуть, подумки перебуває на карантині. Астурійські ЗМІ вже кепкують, що "сині" не пройшли першої фази знаття обмежень, накладених урядом, хоча більшість регіонів готуються до третьої – останньої. Натомість фани масово скаржаться у соцмережах на повернення футболу, мовляв "серце болить за рідний Ов'єдо". Розчарування після гри було настільки великим, що багато хто називав цю команду найгіршою в історії Карлос Тартьєре.

Spain | LaLiga 2

Real Oviedo 0:0 SD Ponferradina



Andriy Lunin played 90 minutes



Saves - 3

Punches - 2

Runs out - 1 (1)

Saves from inside box - 2

Touches - 29

Acc. passes - 12 (55%)

Long balls - 22 (12)

Clearances - 4

Aerial duels (won) - 1 (1)#RealOviedoPonferradina #MVP pic.twitter.com/y4fToF56zl — TOP TALENTS SCOUT (@talents_scout) June 12, 2020

Лунін провів далеко не ідеальний поєдинок, хоча й виконав щонайменше один вирішальний сейв, діставши м'яча з-під поперечки. На фоні слабкої гри польових він дійсно виглядав більш-менш переконливо. На щастя, Андрій зумів виправити власну помилку, коли вибив круглого прямісінько на бразильського снайпера-ветерана Юрі Де Соузу. Сподобалось, як наш голкіпер працював ногами – рівно половина його дальніх передач виявились точними (12 з 24-х). Нагадаємо, нещодавно мадридська преса порівнювала Луніна з тер Штегеном через схожий стиль обох.

El Desmarque присвоїло українцеві титул MVP протистояння: "Лунін врятував Ов'єдо від поразки кількома хорошими сейвами. Те, що команда виборола бодай одне очко, є великою заслугою українського воротаря, який виглядав солідно і надійно. Це правда, що Андрій трішки хвилювався на старті гри, але потім він перетворився у непробивний мур". Авторитетне видання оцінило виступ голкіпера збірної України найвищим балом – твердою сімкою. Стільки ж отримав ще один гравець Ов'єдо – захисник Алехандро Аррібас. "Лунін розпочав нервово, ледь не пропустив "олімпійський гол" з кутового, відзначився кіксом, але після перерви повністю реабілітувався", – пояснює свою оцінку El Desmarque .

Lunin es nuestro #JugadorHyundai del #RealOviedoPonferradina. ¡El guardameta mostró una gran solidez y seguridad en el empate en el Tartiere! https://t.co/h0iOnmmSuW pic.twitter.com/6mmSfhmdzA — ElDesmarque Oviedo (@DMQOviedo) June 12, 2020

"Лунін з різними обличчями, – пише ще одне астурійське видання La Nueva España. – Українець був героєм двох цікавих моментів біля воріт господарів у першій половині матчу: cпочатку невпевнено вводив м'яча у гру, зробивши подарунок Юрі, а трохи пізніше перевів сферу в стійку після прямого удару з кутового. В обох випадках кіпер Ов'єдо самотужки підчищав за собою. Зрештою Андрій виявився рятівником Зіганди. Його видатний політ врятував "синіх" від поразки".

Lunin, con dos buenas paradas, salvó un punto para los azules, inoperantes en ataque

https://t.co/YkQGHIJ3lR — La Nueva España (@lanuevaespana) June 13, 2020

El Comerciо відзначає "грубу помилку" молодого кіпера, яка могла завершитись великими неприємностями "синіх" на рівному місці: "У перші 45 хвилин Понферрадіна створила йому чимало проблем. Юрі намагався підловити українця кілька разів. Той необачний виніс з миттєвим ударом бразильця в дальній кут – найбільш реальний шанс гостей до перерви. У другому таймі Лунін виглядав надійніше, а його сейви виявились ключовими".

Більшість фанів Ов'єдо вважають Андрія єдиною світлою плямою у складі команди, щоправда, схожий висновок з'явився не одразу. Наприклад, емоційний користувач твіттера "LewanSDP" нещадно облаяв українця через невдалу передачу, розповідав, що ненавидить його, називав сучим сином. Інший юзер, під ніком "ViejoTartiere", продовжував: "Лунін виглядає жахливо. З такою командою боязко за кінцівку сезону".

Вже після фінального свистка думки кардинально змінились – вихованця Дніпра величали спасителем з шаленими сейвами, зізнавались йому в коханні. Така розбіжність поглядів спантеличила уболівальника Реала: "Хтось може мені пояснити, як зіграв наш Лунін – добре чи погано? Мені нічого не зрозуміло з попередніх твітів".

Alguien vio el partido y puede decirme si Lunin (nuestro Lunin) jugó bien o mal?

Es que no me termina de quedar claro. pic.twitter.com/1b4Q7aeFVd — Ángel RMCF (@xXSangelz) June 12, 2020

"Поганий матч Ов'єдо, лише Лунін зіграв добре".

Partido muy malo del Oviedo el único destacado lunin — candi (@candasfelix) June 12, 2020

"Якщо Ов'єдо врятується від вильоту, це буде заслугою Луніна".

Si el Oviedo se salva este año es únicamente gracias a lunin, vaya equipo más malo — Rafa Cuvillo (@rafa_cuvillo) June 12, 2020

Тим, хто забув на карантині, що українець захищає кольори астурійського клубу, нагадали: "Лунін – воротар Реала, орендований Ов'єдо. Він проводить майстер-клас".

Lunin portero del Oviedo cedido por el madrid Denada por esta masterclass de futbol — Dani (@danicb_6) June 12, 2020

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