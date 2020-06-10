Зозуля повернув іспанський футбол поразкою принциповому супернику – вирішальний шедевр створив "інвалід" з Таврії

Іспанський футбол повернувся з карантину матчем 20-го туру Сегунди Райо Вальєкано – Альбасете, який не дограли у грудні минулого року через образи Романа Зозулі.

Перший тайм того поєдинку завершився нульовою нічиєю, а на другий тайм Альбасете відмовився вийти в знак підтримки Зозулі. Українця називали "йо**ним нацистом'' – форвард не стримав сліз. Детальний опис ситуації можна прочитати тут:

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За півроку мир не настав – перед дограванням фанати Райо Вальєкано знову накинулися на нашого земляка: "Зозуля був і залишається й***ним нацистом". Мстити на полі було важко, адже Альбасете розпочав другий тайм у меншості. Ще у грудні Сільвестре залишив команду Романа вдесятьох.

Зозуля відразу увімкнувся в гру та увірвався у чужий штрафний майданчик, однак там погано розпорядився м'ячем, віддавши неточний поперечний пас. Надалі Райо Вальєкано взяв м'яч під свій контроль і почав створювати моменти. Адвінкула неточно бахнув здалеку, схожого удару завдав Мартін.

Господарі грамотно використовували кількісну більшість і виглядали значно гострішими. Катена головою переправляв м'яч у ворота після кутового – голкіпер був на місці. Зозуля зі всіх сил намагався допомогти команді, старався нав'язувати боротьбу, чіплятися за м'яч у центрі поля. Роман регулярно опинявся на газоні: десь арбітр фіксував фол, десь дозволяв грати.

На 61-й хвилині Райо все ж організував результативну атаку. М'яч відскочив до Адвінкули, а той фантастичним ударом у дальній верхній кут відкрив рахунок. Про перуанця є цікава історія. У 2012 році він перейшов у Таврію, але так і не зіграв за кримчан жодного матчу й через місяць пішов з клубу. Достеменно не відомо, що трапилося, але є різні версії.

¡GOLL PERUANO EN ESPAÑA!



Mira el golazo que acaba marcar Luis Advincula para poner el primero para el Rayo Vallecano ante el Albacete por la #LigaSmartBank



Video: Deporteros



pic.twitter.com/7tOwkEP5l8 — Guerreros Peruanos #QuedateEnCasa (@PeruanosInfo) June 10, 2020

Дмитро Селюк, який тоді був віце-президентом Таврії, різко заявив: "Адвінкула – інвалід. Він не те що грати, він тренуватися не може. У нього одна нога на 10 сантиметрів коротша за іншу". За іншою версією – Адвінкулу не змогли заявити через перебір легіонерів. Хай там що, а Таврія заробила на перуанцю 900 тисяч євро (продає в Хоффенхайм), якщо вірити цифрам на Transfermarkt. А потім Адвінкула став найшвидшим гравцем планети.

Райо Вальєкано продовжував контролювати ситуацію на полі та створювати напівшанси – у центрі уваги був Трехо. Альбасете відповів лише парою слабких неточних ударів. Зозуля нагадував про себе, вступаючи в єдиноборства, однак жодного якісного моменту для нього так і не організували. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Райо – 1:0. Тріумфатори набрали 43 очки та піднялися на 7 місце. Альбасете ж залишився на 18 сходинці з 35 пунктами в активі.

Роман Зозуля сьогодні віддав 3 точні передачі з восьми, але жодного разу не пробив по воротах. Також українець один раз вдало зіграв у відборі, раз перехопив м'яч, заробив один фол і раз потрапив у офсайд.

Всі дії Зозулі в другому таймі: