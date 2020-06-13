Розкішні сейви Луніна у відеоогляді матчу Ов'єдо – Понферрадіна

Ов'єдо зіграв унічию з Понферрадіною (0:0) в рамках 32-го туру іспанської Сегунди. Андрій Лунін відіграв весь матч. Дивіться відеоогляд поєдинку Ов'єдо – Понферрадіна на "Футбол 24".

Іспанія 2019/20. Сегунда, 32 тур

Ов'єдо – Понферрадіна – 0:0

Андрій Лунін став головною дійовою особою матчу Ов'єдо – Понферрадіна. Голкіпер збірної України здійснив 4 сейви, деякі з яких стали дійсно розкішними. В одному з епізодів м'яч все ж побував у воротах Луніна, але гол було скасовано.

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Нічию можна вважати оптимальним результатом для Ов'єдо, який так і не створив серйозної небезпеки біля воріт гостей. Астурійці набрали 36 очок та ризикують за підсумками туру опинитися у зоні вильоту. Цікаво, що конкурентами команди Луніна є Альбасете та Луго, за які виступають Роман Зозуля та Василь Кравець відповідно.