Лунін став головним героєм Ов'єдо в парадоксальному матчі, яким повернувся до гри в Іспанії

Ов'єдо і Понферрадіна розійшлися миром (0:0) у 32 турі Сегунді. Андрій Лунін зіграв перший поєдинок за понад 90 днів. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Тільки Лунін ступив на стежку перемог, уперше в сезоні вигравши 2 тури поспіль, пандемія коронавірусу COVID-19 перервала іспанський сезон. Команда українця відставала від звітного суперника на 5 очок, а до зони вильоту було значно менше – 1 бал гандикапу. Відтак Ов'єдо повинен був брати очки в запеклій боротьбі за виживання. Астурійці не могли перемогти Понферрадіну 4 роки, зокрема, програли дуель першого кола. Цікаво, що конкурентами голкіпера збірної України внизу турнірної таблиці є земляки Роман Зозуля (Альбасете) та Василь Кравець (Луго).

Ов'єдо – Понферрадіна: Лунін повернувся – онлайн-трансляція матчу

Уже на перших хвилинах Лунін увійшов у гру, далеко вийшовши з воріт. Потім команди довго не могли нічого цікавого придумати. Допоміг сам український воротар, який вибив м'яч так, що його підхопив Юрі. Форвард Понферрадіни спробував обвести Андрія ударом метрів з 20, але тут уже екс-воротар Зорі виручив, виправившись за свої не надто вдалі дії ногами. Ось таким дивним чином трапився перший сейв і влучний удар у матчі – аж на 30-й хвилині. Гості володіли певною перевагою за ударами та кутовими, але це не були смертельно небезпечні моменти. Ов'єдо прокинувся на 38-й, але Ортуньйо не влучив ударом головою і ще й в офсайд забрався.

На 44-й Луніну спробували закинути за комірець прямо з кутового. Голкіпер, права на якого належать мадридському Реалу, не зовсім впевнено кулаком перевів снаряд у стійку. А вже в компенсований час Андрій значно надійніше зіграв на виході, вибігши ледь не до лінії штрафного. Солідна перевага Понфе за ударами в перші 45 з лишком хвилин (6:1) втілилася у 2 гольові моменти, реалізації яких завадив український страж воріт. Ов'єдо ненабагато кращий у боротьбі та кількості точних пасів, але надто передбачуваний попереду з постійними фланговими передачами як єдиною зброєю.

На старті другої половини зустрічі 37-річний Юрі двічі намагався вийти віч-на-віч з кіпером Ов'єдо. Утім, спочатку третій найкращий бомбардир Сегунди (16 голів за 31 матч) програв захисникам у ривку, а потім судді зафіксували дуже сумнівний офсайд. У тому епізоді, до слова, бразильця валили на газон, і все цілком могло завершитися пенальті. Тренер господарів спробував освіжити гру замінами, але Понферрадіна у відповідь ледь не відкрила рахунок. Лунін врятував команду черговим сейвом, однак відбив прямо на суперника. Пощастило, що захист вміло організував офсайдну пастку.

А це вже було круто. Четвертий влучний удар у матчі (усі в активі гостей) на 74-й хвилині ефектно витягнув Лунін з верхнього кута. Перевага Понфе по перерві просто вражає. Після перерви на відновлення сил і водопій Андрію знову довелося рятувати. Юрі уникнув офсайду, вискочив у штрафний і пробив – українець впевнено парирував ногами. Нарешті практично пройшов дальній пас Ов'єдо. Тут уже настала черга рятувати кіперу Понфе, який вибіг на 30 метрів з воріт і солідно зіграв на перехопленні. Кволі спроби забити у виконанні астурійців. Надто невлучний дальній удар і втрачений захід майже у воротарський після швидкого вкидання ауту, за яким не встигли навіть телекамери.