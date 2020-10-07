У команді вони, а також шеф-кухар збірної Любомир Тошич, перебувають на самоізоляції – не тренується з іншими, та й будь-які інші контакти з партнерами по збірній зведені до мінімуму, повідомляє Sport.ua.

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За інформацією джерела, спочатку планувалося, що Паньків і Лунін екстрено покинуть табір збірної і повернуться в розпорядження своїх клубів. Але від цієї ідеї відмовилися з огляду на підвищену складність її реалізації. Тому було вирішено, що Юрій Паньків та Любомир Тошич будуть повертатися до Києва разом з іншими. Щоб мінімізувати можливість зараження для здорових, Паньківа і Тошича постараються максимально ізолювати в літаку.

Що стосується Луніна, то з Парижа він відправиться відразу в Мадрид. Повідомляється, що відповідальність за логістику візьме на себе клуб Андрія – Реал.

Нагадаємо, товариський матч Франція – Україна розпочнеться сьогодні, 7 жовтня, на легендарному Стад де Франс о 22:10 за Києвом. Цей поєдинок стане для "синьо-жовтих" підготовкою до зустрічей Ліги націй проти Німеччини та Іспанії, які відбудуться в Києві 10 та 13 жовтня відповідно.

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