Мадридський клуб подав до УЄФА офіційну заявку перед стартом у найпрестижнішому євротурнірі.

Як відомо, вже 21 жовтня Шахтар стартує у груповому етапі Ліги чемпіонів у групі В. Першим суперником "гірників" у Мадриді стане місцевий Реал.

Шахтар оголосив заявку на груповий етап Ліги чемпіонів 2020/21

Офіційний сайт УЄФА опублікував офіційну заявку "вершкових" на євротурнір. До списку потрапило 35 футболістів.

Воротарі: 1. Тібо Куртуа, 13. Андрій Лунін, 26. Дієго Альтубе, 33. Луїс Лопес.

Захисники: 2. Дані Карвахаль, 3. Едер Мілітао, 4. Серхіо Рамос, 5. Рафаель Варан, 6. Начо, 12. Марсело, 19. Альваро Одріосола, 19. Ферлан Менді, 32. Віктор Чуст, 35. Мігель Гутьєррес Ортега, 40. Серхіо Сантос.

Півзахисники: 8. Тоні Кроос, 10. Лука Модріч, 14. Каземіро, 15. Федеріко Вальверде, 21. Мартін Едегор, 22. Іско, 28. Марвін Парк, 30. Серхіо Аррібас, 31. Антоніо Бланко, 41. Карлос Гонсалес.

Нападники: 7. Еден Азар, 9. Карім Бензема, 11. Марко Асенсіо, 17. Лукас Васкес, 18. Лука Йовіч, 20. Жуніор Вінісіус, 24. Маріано Діас, 25. Родріго, 34. Уго Дуро, 37. Хуан Латаса.

Нагадаємо, окрім Реала за вихід з групи Шахтар побореться з міланським Інтером та менхенгладбахською Борусією.

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