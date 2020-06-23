"Лунін влаштував спектакль, а Реал помилився": топовий інсайд про українця після дербі, реакція легенди і благання фанів

Голкіпер збірної України рятує катастрофічне становище своєї команди в Сегунді. Його хвалять попри відсутність серйозної роботи.

Андрій Лунін провів третій сухий матч за Ов'єдо. 21-річний голкіпер допоміг астурійцям обіграти претендента на плей-офф – міцний хіхонський Спортінг. Йому не довелося багато рятувати, але навіть кількох вдалих дій вистачило, щоб стати героєм іспанських ЗМІ. Нашого чемпіона світу вважають запорукою успішних результатів Ов'єдо, який видав серію із п'яти ігор без поразок (3 перемоги та 2 нічиї).

"Сухий" матч Луніна у відеоогляді Спортінг Хіхон – Ов'єдо – 0:1

Гарний виступ українця вразив журналіста клубного каналу Реала Пауля Теноріо. Авторитетний медійник настільки захопився розповіддю про молодого воротаря, що мимоволі озвучив кадрові плани "бланкос" – майже офіційно, адже ми маємо справу з представником структури мадридського гранда.

El Oviedo ha salido de descenso. Parte de la culpa la tiene Lunin, con el que flipan en Oviedo aunque volverá ya a Madrid. Sólo 12 goles en 12 partidos y tres puertas a cero en uno de los equipos más goleados. Dos penaltis parados. 74% de paradas. Valiente y fiable en las salidas pic.twitter.com/LFjsFJILnI — Paul Tenorio (@Paul_Tenorio) June 23, 2020

"Ов'єдо піднявся з небезпечної зони. Чимала заслуга у цьому належить Андрію Луніну, від якого там просто шаленіють, хоча він повертається в Мадрид. Лише 12 голів у 12-ти матчах (три на нуль) в одній з найбільш пробивних команд ліги. Два парируваних пенальті, 74% сейвів. Сміливий та надійний на виходах", – написав Теноріо, якого читають більше 20 тисяч підписників у Твіттер, включно з Роберто Карлосом. Цікаво, що сам голкіпер раніше називав чутки про Реал "творінням преси".

Астурійський El Desmarque після кожного матчу команди Хосе Анхеля Зіганди засипає його тонною компліментів, немов би благаючи залишитись, хоча шансів давно немає. "Лунін – топове придбання. Як же добре, що ти перейшов в Ов'єдо!" – це заголовок чергового матеріалу про перформанс Андрія. Видання зібрало найбільш яскраві коментарі прихильників астурійського клубу після перемоги над Хіхоном. Українець – головний герой народної творчості. Фантастичний політ воротаря, який витягнув фактично мертвий м'яч з дев'ятки, вразив усіх, і байдуже, що там був офсайд.

Так виглядає четвірка найкращих твітів за версією El Desmarque:

1. "Неймовірний сейв виконав Лунін, той самий, воротар, якого занедбав Вальядолід".

Menudo paradón que se acaba de hacer Lunin, aquel portero que tuvieron en Valladolid y lo desaprovecharon porque sí. — FrancISCO José (@FJRealMadridCF) June 22, 2020

2. Лунін влаштовує спектакль кожного туру. Мидрид помилився, обираючи для нього попередні клуби. Він був воротарем рівня Прімери".

Lunin va a recital por jornada. El Madrid se equivocó eligiendo los equipos de sus cesiones. Era portero de Primera. — Jonás. (@Jonaspe22) June 22, 2020

3. "А хтось розповідав, що Люка Зідан кращий за Луніна".

Alguno decía k era mejor Luca Zidane k Lunin — oscar muñoz lahoz (@LahozMunoz) June 22, 2020

4. Ов'єдо Луніна виходить переможцем з астурійського дербі".

El Oviedo de Lunin se lleva el derbi asturiano. — Ivi (@Ivi12Lopez) June 22, 2020

Попри відсутність серйозної роботи Андрій отримав третій найвищий бал за версією видання – 7. "Ов'єдо знову посміхається. Чудовий гол від Борхи Санчеса був вирішальним, але також варто відзначити Луніна, який виглядав елегантно та надійно. Легко ліквідовував будь-яку небезпеку біля власних володінь. Впевнений на виходах. Він перебрався на Карлос Тартьєре через брак ігрової практики у Вальядоліді, а зараз – стукає у двері клубів еліти. Достатньо переглянути соцмережі, щоб оцінити його внесок".

Легендарний кіпер Ов'єдо кінця 90-х Естебан Андрес Суарес (250 матчів у футболці "синіх") розхвалив Луніна в ефірі радіо Onda Cero, відразу після матчу зі Спортінгом: "Це дуже хороший воротар. Завдяки йому команда почувається спокійно". Натомість прихильники астурійського клубу, навпаки, хвилюються через майбутнє "золотої рукавички" ЧС-2019. "Я б залишив Луніна та ще кількох на наступний сезон", "ми тебе любимо, будь ласка, не йди", "ми ніколи не скажемо про тебе поганого слова"... Ов'єдо знайшов нового героя, але Мадрид, схоже, не змінить свого рішення.

Спортінг – Ов'єдо: Лунін блищить у простоті та кидає виклик найкращим, а VAR дає здобути історичну перемогу в дербі