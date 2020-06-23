"Лунин устроил спектакль, а Реал ошибся": топовый инсайд об украинце после дерби, реакция легенды и просьба фанов

Голкипер сборной Украины спасает катастрофическое положение своей команды в Сегунде. Его хвалят несмотря на отсутствие серьезной работы.

Андрей Лунин провел третий сухой матч за Овьедо. 21-летний голкипер помог астурийцам обыграть претендента на плей-офф – крепкий хихонский Спортинг. Ему не пришлось много спасать, но нескольких удачных действий хватило, чтобы стать героем испанских СМИ. Нашего чемпиона мира считают залогом успешных результатов Овьедо, который выдал серию из пяти игр без поражений (3 победы и 2 ничьи).

"Сухой" матч Лунина в видеообзоре Спортинг Хихон – Овьедо – 0:1

Хорошее выступление украинца поразило журналиста клубного канала Реала Пауля Тенорио. Авторитетный медийник настолько увлекся рассказом о нашем чемпионе мира, что невольно озвучил кадровые планы "бланкос" – почти официально, ведь мы имеем дело с представителем структуры мадридского гранда.

El Oviedo ha salido de descenso. Parte de la culpa la tiene Lunin, con el que flipan en Oviedo aunque volverá ya a Madrid. Sólo 12 goles en 12 partidos y tres puertas a cero en uno de los equipos más goleados. Dos penaltis parados. 74% de paradas. Valiente y fiable en las salidas pic.twitter.com/LFjsFJILnI — Paul Tenorio (@Paul_Tenorio) June 23, 2020

"Овьедо поднялся из опасной зоны. Немалая заслуга в этом принадлежит Андрею Лунину, от которого там просто без ума, хотя он возвращается в Мадрид. Лишь 12 голов в 12-ти матчах (три на ноль) в одной из самых пробивных команд лиги. Два парированных пенальти, 74% сэйвов. Смелый и надежный на выходах", – написал Тенорио, которого читают более 20 тысяч подписчиков в Твиттере, включая Роберто Карлоса. Интересно, что сам Андрей раньше называл слухи о Реале "творением прессы".

Астурийский El Desmarque после каждого матча команды Хосе Анхеля Зиганды засыпает Лунина тонной комплиментов, как бы умоляя остаться, хотя шансов давно нет. "Лунин ч– топовое приобретение. Как же хорошо, что ты перешел в Овьедо!" – это заголовок очередного материала о перформансе Андрея. Издание собрало наиболее яркие комментарии поклонников астурийского клуба после победы над Хихоном. Украинец – главный герой народного творчества. Фантастический полет Андрея, который вытащил фактически мертвый мяч из девятки, поразил всех, и неважно, что там был офсайд.

Так выглядит четверка лучших твитов по версии El Desmarque:

1. "Невероятный сейв исполнил Лунин, тот самый, вратарь, которого забросил Вальядолид".

Menudo paradón que se acaba de hacer Lunin, aquel portero que tuvieron en Valladolid y lo desaprovecharon porque sí. — FrancISCO José (@FJRealMadridCF) June 22, 2020

2. Лунин устраивает спектакль каждого тура. Мидрид ошибся, выбирая предыдущие клубы для его аренды. Он был вратарем уровня Примеры ".

Lunin va a recital por jornada. El Madrid se equivocó eligiendo los equipos de sus cesiones. Era portero de Primera. — Jonás. (@Jonaspe22) June 22, 2020

3. "А кто-то рассказывал, что Люка Зидан лучше Лунина".

Alguno decía k era mejor Luca Zidane k Lunin — oscar muñoz lahoz (@LahozMunoz) June 22, 2020

4. Овьедо Лунина побеждает в астурийском дерби ".

El Oviedo de Lunin se lleva el derbi asturiano. — Ivi (@Ivi12Lopez) June 22, 2020

Несмотря на отсутствие серьезной работы Андрей получил третий самый высокий балл по версии издания – 7. "Овьедо снова улыбается. Замечательный гол от Борхи Санчеса был решающим, но также стоит отметить Лунина, который выглядел элегантно и надежно. Легко ликвидировал любую опасность у своих владений. Уверенный на выходах. Украинец перебрался на Карлос Тартьере из-за нехватки игровой практики в Вальядолиде, а сейчас – стучит в двери клубов элиты. Достаточно взглянуть на соцсети, чтобы оценить его вклад ".

Легендарный кипер Овьедо конца 90-х Эстебан Андрес Суарес (250 матчей в футболке "синих") расхвалил Лунина в эфире радио Onda Cero, сразу после матча со Спортингом: "Это очень хороший вратарь. Благодаря ему команда чувствует себя спокойно". А вот фаны астурийского клуба, наоборот, переживают за будущее "Золотой перчатки" ЧМ-2019. "Я бы оставил Лунина и еще нескольких на следующий сезон", "мы тебя любим, пожалуйста, не уходи", "мы никогда не скажем о тебе плохого слова" ... Овьедо нашел нового героя, но Мадрид, похоже, не изменит своего решения.

Спортинг – Овьедо: Лунин блистает в простоте и бросает вызов лучшим, а VAR позволяет добыть историческую победу в дерби