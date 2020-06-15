Лунін відреагував на чутки про повернення в Реал

Голкіпер іспанського Ов'єдо Андрій Лунін, права на якого належать мадридському Реалу, прокоментував інформацію про близьке повернення на Сантьяго Бернабеу для ролі резервіста Тібо Куртуа.

"Це створюється пресою, тому ніяк не реагую. Оренда у Вальядоліді зробила мене морально трохи сильнішим. В Ов'єдо є довіра клубу, тренерів, гарного колективу. Тут це робить мене сильнішим як воротаря, футболіста на полі.

"Якщо Зідан довіриться Луніну в Реалі, то Андрій зжере Куртуа": Петраков вірить у голкіпера, з яким став чемпіоном світу

Продовжували з тренером працювати над теорією. Розбирали минулі матчі, моменти. Дивився свої матчі, нарізки. Потрібно намагатися продовжувати працювати головою. Розбираємо деталі, тактичні моменти. Не скажу, що багато. Із тренером розбирали один-два матчі.

Ми повинні бути готові, тому що матчі кожні 3-4 дні. Це дуже складно. Тут розраховують на всіх. Тренер більш ніж упевнений, що буду грати. Працювали місяць індивідуально, в невеликих групах. Думаю, жодна команда не готова повністю в ігровому плані. Йшов до Реалу не все життя в оренді бути, а там грати. Все покаже практика. Якщо клуб і тренер довірять повернутися", – розповів кіпер в інтерв'ю Профутболу.

Нагадаємо, що напередодні Андрій Лунін відзначив міні-ювілей та отримав найвищу оцінку за весь час виступів у Ов'єдо.

Лунін з двома обличчями приголомшив іспанські ЗМІ та фанатів: від сучого сина до божевільного рятівника за 90 хвилин