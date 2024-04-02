Реал не має наміру залишати у своєму складі Кепу – іспанському голкіперу доведеться повернутися в Челсі наступного літа. Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо. Повідомляється, що "бланкос" остаточно вирішили зробити ставку на двох голкіперів – Тібо Куртуа та Андрія Луніна. З українцем Реал планує продовжити контракт.

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Кепа повернеться в Челсі, і вже в Лондоні буде ухвалювати рішення про своє майбутнє. Chelsea Dodgers підкреслює: Аррісабалага був не надто радий тому, що програв Луніну конкуренцію за місце в основному складі Реала, але при цьому поводився шанобливо. Таким чином, Лунін витіснив Кепу не тільки з основи Реала, а й з клубу в цілому.

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