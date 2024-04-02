Реал не намерен оставлять в своём составе Кепу – испанскому голкиперу придётся вернуться в Челси предстоящим летом. Об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо. Сообщается, что "бланкос" окончательно решили сделать ставку на двух голкиперов – Тибо Куртуа и Андрея Лунина. С украинцем Реал планирует продлить контракт.

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Кепа вернётся в Челси, и уже в Лондоне будет принимать решение о своём будущем. Chelsea Dodgers подчёркивает: Аррисабалага был не слишком рад тому, что проиграл Лунину конкуренцию за место в основном составе Реала, но при этом вёл себя уважительно. Таким образом, Лунин вытеснил Кепу не только из основы Реала, но и из клуба в целом.

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