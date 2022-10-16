Реал обіграв Барселону у центральному матчі 9 туру Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал – Барселона на Футбол 24.

Реал повів у рахунку на 12 хвилині. Вінісіус не зміг пробити тер Штегена, але м'яч відскочив до Бензема, який і став автором першого забитого м'яча. Лєвандовскі міг зрівняти рахунок, але не влучив з близької відстані. Перед перервою Вальверде подвоїв перевагу точним ударом у кут.

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Ферран Торрес у другому таймі таки відквитав один м'яч, пробивши Луніна, але останнє слово було за Реалом – Родріго реалізував пенальті.

Таким чином, мадридці стали лідером першості з 25 очками, Барселона з 22 очками тепер друга.