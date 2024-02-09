Украинский голкипер Реала Андрей Лунин пока что не готовится к звездному новичку в Мадриде.

У Лунина спросили, будет ли играть Мбаппе за Реал. Андрей ответил для El Chiringuito: "Я в клубе уже 4-5 лет, и постоянно ходят разные слухи. Честно, я не знаю. Мбаппе или Холанд? Если говорить о центрфорварде, то Эрлинг Холанд".

Напомним, что по последней информации, Мбаппе летом перейдет в Реал. Килиан шесть лет отыграл за ПСЖ, с которым дошел до финала Лиги чемпионов. В составе сборной Франции он выиграл ЧМ-2018.

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