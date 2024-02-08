Іспанія продовжує вивчати Андрія Луніна не тільки як футболіста, а й як особистість.

Українець став героєм великого матеріалу на El Chiringuito TV. Крім футбольних моментів, воротар Реала показав свою людяність і чуйність.

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Журналісти зняли візит Луніна до онкологічної лікарні в Алькорконі. Вона прийняла хворих дітей з України, які були змушені тікати від війни. Легіонер Реала приніс подарунки, солодощі та продукти, а потім охоче поспілкувався з малечею. Після завершення сюжету студія El Chiringuito TV аплодувала, ледь тамуючи сльози.

"Діти та рак – ці слова не повинні бути поряд. Ми хочемо, щоб дітки здоровими покинули лікарню і почали жити без цієї рутини. Якщо є можливість, потрібно допомагати і всіляко підтримувати їх", – сказав Лунін.

Un crack como portero, pero más aún como persona.



? @AndreyLunin13, el héroe que ayuda a muchos niños ucranianos enfermos.



Precioso reportaje de @marcosbenito9. pic.twitter.com/xYn4xD7EsU — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 8, 2024

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