Півзахисник збірної Бразилії та Манчестер Юнайтед Каземіро вирішив спробувати себе у новій ролі в футбольній індустрії.

Офіційний сайт Марбельї оголосив про те, що 32-річний бразилець став новим акціонером клубу. Прес-служба не розголосила, який відсоток акцій належить Каземіро.

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"Для мене велика честь приєднатися до Марбельї, тому що моєю найбільшою мотивацією є вражаючий потенціал зростання клубу. Я неодноразово бував у Марбельї зі своєю сім'єю, і ми з дітьми, дружиною і мною закохані в це місто, з яким хочемо пов'язати своє життя. Без сумніву, разом ми будемо мріяти про те, щоб вивести клуб на вершину", – цитує бразильця офіційний сайт.

Нагадаємо, що Каземіро наразі виступає за Манчестер Юнайтед. За свою кар'єру бразилець встиг пограти за Реал, з яким п'ять разів вигравав Лігу чемпіонів.

Марбелья виступала у сезоні 2023/24 у Сегунді Федерасьйон, де посіла третю сходинку і гарантувала підвищення у класі.

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