"Матрацники" хочуть посилити лінію атаки, яка ослабла після відходу Мемфіса Депая. Як повідомляє Marca, Атлетіко зацікавився Хуліаном Альваресом з Манчестер Сіті.

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Мадридці не зможуть конкурувати з "містянами" в плані фінансів, але однаково спробує здійснити операцію і вже працює над нею. Навіть якщо буде найменший шанс на перехід аргентинця, Атлетіко постарається ним скористатися.

У мадридському клубі він гарантовано отримає більше ігрового часу. "Матрацники" збираються наголошувати на цьому під час переговорів. Крім того, Альварес може задуматися про відхід, якщо Манчестер Сіті підпише ще одного новачка в атаку.

Офіційно Атлетіко можливий трансфер не обговорював, але вже встановив перші контакти, щоб зрозуміти, чи зацікавлений форвард у переході. Родріго де Пауль, Моліна та Анхель Корреа, які грають з Альваресом за збірну Аргентини, намагатимуться переконати форварда приєднатися до команди. Ніхто в Атлетіко не сумнівається, що нападник ідеально впишеться в команду.

Нагадаємо, Хуліан Альварес виступає за Манчестер Сіті з 2022 року. Загалом 24-річний гравець відіграв за "містян" у 103 матчах. В його активі 36 голів та 18 результативних передач.

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