Атлетіко позмагається за зірку Манчестер Сіті – мадридці розробили підступний план, щоб спокусити гравця
Керівництво Атлетіко розглядає ймовірність підписати нападника Манчестер Сіті Хуліана Альвареса.
"Матрацники" хочуть посилити лінію атаки, яка ослабла після відходу Мемфіса Депая. Як повідомляє Marca, Атлетіко зацікавився Хуліаном Альваресом з Манчестер Сіті.
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Мадридці не зможуть конкурувати з "містянами" в плані фінансів, але однаково спробує здійснити операцію і вже працює над нею. Навіть якщо буде найменший шанс на перехід аргентинця, Атлетіко постарається ним скористатися.
У мадридському клубі він гарантовано отримає більше ігрового часу. "Матрацники" збираються наголошувати на цьому під час переговорів. Крім того, Альварес може задуматися про відхід, якщо Манчестер Сіті підпише ще одного новачка в атаку.
Офіційно Атлетіко можливий трансфер не обговорював, але вже встановив перші контакти, щоб зрозуміти, чи зацікавлений форвард у переході. Родріго де Пауль, Моліна та Анхель Корреа, які грають з Альваресом за збірну Аргентини, намагатимуться переконати форварда приєднатися до команди. Ніхто в Атлетіко не сумнівається, що нападник ідеально впишеться в команду.
Нагадаємо, Хуліан Альварес виступає за Манчестер Сіті з 2022 року. Загалом 24-річний гравець відіграв за "містян" у 103 матчах. В його активі 36 голів та 18 результативних передач.
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