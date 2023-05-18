Мадридський клуб після вильоту з Ліги чемпіонів від Манчестер Сіті зосередився на літньому трансферному вікні. Рішення вже є.

Карло Анчелотті залишається головним тренером "бланкос", тож планує зміни у складі, інформує Relevo. З оренди в Райо Вальєкано точно повернеться Фран Гарсія, щоб закрити проблемний лівий фланг.

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Орендна угода Браїма Діаса з Міланом теж завершиться влітку, і він буде змушений їхати назад у Мадрид. Реал має намір продовжити з хавбеком чинний до 2025 року контракт, але поки невідомо, чи знайдеться для нього місце в основі у новому сезоні.

Головною подією літа має стати приїзд Джуда Беллінгема з Борусії Дортмунд. "Бланкос" готові заплатити бажані 150 мільйонів євро за англійського суперталанта. Сам хавбек вже дав згоду на переїзд.

Що стосується нинішнього складу, то контракти Каріма Бензема, Луки Модріча та Тоні Крооса будуть продовжені. Лідери довели свою спроможність грати на високому рівні ще щонайменше 1 рік.

Угода нападника Маріано Діаса спливає влітку, продовжена вона не буде. На його місце на повноцінній основі у першу команду прийде Альваро Родрігес. 18-річний нападник грає за Реал Кастілью, але цього сезону вже 7 разів виступав під керівництвом Анчелотті (гол+асист).

Окрім цього, Реал ще планує трішки заробити на продажах. Якщо надійдуть хороші пропозиції, "бланкос" відпустять Андрія Луніна, Ферлана Менді та Альваро Одріосолу.

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