"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розказує про матч року в Лізі чемпіонів 2022/23.

Перша зустріч між Манчестер Сіті й Реалом пройшла на "Сантьяго Бернабеу", завершившись із рахунком 1:1. Мадридці виглядали цікавіше – підопічні Карло Анчелотті краще перебудовувались, вимкнули Холанда й загалом провели свій класичний перформанс. Тим не менш, поєдинок виявився бідним на моменти.

Букмекери й статистичні моделі, попри перспективний для Реала перший матч, не залишали іспанцям шансів на прохід. Тактичні аналітики ж підмітили низку проблем, пов'язаних із радикальною опікою Холанда (з ним завжди грали обидва центрбеки) – і намітили декілька напрямів, у яких Сіті мав би суттєво додати. Зрештою, матч-відповідь проходив на "Етіхаді", що було не дуже добре для "вершкових".

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Карло Анчелотті замінив героя першої зустрічі, а Пеп не став мудрувати

У Карло Анчелотті була одна важлива дилема щодо стартової 11-ки. Після дискваліфікації повернувся Мілітао, який є безумовно основним у Реалі – втім, останні виступи бразильця в обороні отримали велику порцію критики. Рюдігер, замінивши Едера, начисто закрив Холанда, тож претендував на другу появу в основі.

Ентренадор "вершкових" зробив вибір на користь Мілітао. На всіх інших позиціях італієць випустив тих же гравців, що і тиждень тому – благо, майже всі вони отримали відпочинок у чемпіонаті. Що найбільш важливо, в старті опинився Камавінга, у якого було невеличке пошкодження.

Щодо складу Пепа Гвардіоли ходило багато розмов. Експерти роздумували над появою Альвареса, якому класно вдається працювати в обіграшах і вриватись з глибини. Також була дилема щодо позиції правого вінгера – Бернарду Сілва привіз гол у Мадриді, а Марез кращий при грі 1-в-1.

Каталонський коуч не став нічого вигадувати у кадровому плані, просто повторивши склад із матчу на "Бернабеу".

Сіті повернувся до базових налаштувань і зніс Реал. Команди Анчелотті не було на полі

Пеп Гвардіола не став мудрувати і з тактикою. Базово він зробив те, що почав ще в другому таймі на "Сантьяго Бернабеу" – повернувся до схеми 3-2-2-3 при розіграшах. Відмінність від попереднього поєдинку полягала у рівні агресії "містян", але методично ходи Гвардіоли були очікуваними.

По-перше, англійці не боялися вмикати інтенсивний пресинг, чого не було тиждень тому. Гріліш тиснув на Мілітао, а на Карвахаля за спиною натискав Аканджі – це не давало гостям виходити з-під пресингу через зміщення Дані. Звісно ж, агресивно накривали опорників, а Холанд вже самою наявністю на полі стримував двох центрбеків.

По-друге, Манчестер Сіті значно агресивніше працював на м'ячі. Стоунз, Вокер і Родрі не боялися підійматись на чужу третину, допомагаючи розігрувати комбінації перед штрафним. Реал просто затискали. Накривати опорну зону мадридці не встигла ні у першому матчі, ні в Англії.

Такий стиль гри дозволив Манчестер Сіті розривати лівий фланг "вершкових". Показово, що вже у стартові 5 хвилин Вінісіусу довелося блокувати удар, відібрати м'яч у Бернарду Сілви й постійно озиратись на вривання Стоунза у напівфланг.

Лівий фланг оборони розривали доволі простим, але вкрай ефективним прийомом. Бернарду Сілва опинявся в ізоляції, а до нього на фланг приходив Де Брюйне. За Кевіном йшов опікун (як правило, хтось із центрхавів), що відкривало опорну зону й простір між центрбеками і фулбеком. Його атакували Вокер і Родрі. Комбінації гравців на позиціях могли змінюватись, але структура була однотипною.

Все це Манчестер Сіті творив на величезній швидкості й з надзвичайним розумінням маневру свого партнера. Навіть за своїми мірилами "містяни" демонстрували фантастичну зіграність. Коли ж доводилось оборонятись, то Реал зустрічав масивний блок у центрі поля.

А що ж Карло Анчелотті? Його стартовий план у порівнянні з перший тайм на "Сантьяго Бернабеу" не змінився. Загальна концепція теж була звичною – Мадрид терпів і вичікував, аби підлаштуватись в середині тайму та почати контратакувати. Заковика полягала в тому, що тиск Манчестер Сіті виявився настільки потужним, що команда просто розсипалась.

Показовою була статистика передач на 15 хвилину – 124 проти 12 на користь господарів. Підопічні Пепа Гвардіоли тримали м'яч 79% часу, а завершили тайм з 72%. Ще більше шокувала розкладка перебування м'яча по третинах поля – біля воріт Реала провели 43,3% дотиків.

Це не стало б проблемою, якби Реал мав ефективну схему розіграшів, однак її взагалі не було. Куртуа просто виносив м'яч абикуди, а перша спроба маніпулювати пресингом Манчестер Сіті сталася аж на 19-й хвилині – і вона розсипалась, тому що в Модріча не було варіантів для просування. А без них всі старання Луки мали нульовий вихлоп.

Реал виглядав відверто боягузливо. Це – неймовірний комплімент для команди Пепа Гвардіоли. Аж в останні 15 хвилин "вершковим" вдалося організувати кілька контратак, які навіть могли завершитись голами, однак за своїм змістом вони були занадто простими.

Перевага Манчестер Сіті була конвертована у винос до перерви

Тепер, розуміючи характер першого тайму, простіше зрозуміти, як і чому "містяни" порвали Реал. А це був саме розрив – статистика ударів до перерви шокувала цифрами 15:1. За показником очікуваних голів господарі вели з рахунком 1,53 vs 0,01.

Половина пострілів Манчестер Сіті пройшла з дистанції або з околиць штрафного. Серед таких спроб найнебезпечнішим був прямий удар Де Брюйне зі стандарту на 19-й хвилині – Кевін цілив у ліву стійку і міг навіть влучити (Куртуа, схоже, не встигав парирувати). Втім, м'яч пройшов повз ворота.

Перед цим варто згадати вихід Холанда віч-на-віч з голкіпером. Щоправда, кут був гострим, тож обхід Куртуа завершився заблокованою поперечкою передачею. А ще за кільканадцять секунд Манчестер Сіті мав відкривати рахунок внаслідок фірмової комбінації на правому фланзі – в її завершенні Родрі хитнув опонента, увійшов на правий край штрафного й бахнув повз дальню стійку!

На 13-й же хвилині Куртуа врятував Реал від вірного гола. Гріліш з лівого флангу виконав ідеальну передачу в центр карного майданчика, а Холанд впритул розстрілював Тібо. Бельгієць парирував, однак м'яч все одно полетів у ворота – його із самої стрічки виніс Алаба!

На 21-й хвилині Куртуа знову був на висоті. "Містяни" заробили кутовий, подачу з якого Аканджі скинув вздовж лінії воротарського на Холанда. Ерлінг перестрибнув Камавінгу й пробив головою у протихід, однак Тібо якимось дивом парирував!

Зрештою, такий футбол вилився у заслужений гол на 23-й хвилині. Чергова комбінація на правому краю атаки завершилась розрізним пасом Де Брюйне на правий край штрафного, куди влетів Бернарду Сілва. Португалець вийшов сам на сам і бахнув у ближню дев'ятку – 0:1!

Після цього Манчестер Сіті взяв деяку паузу в активності, що ледь не завершилось фіаско. Реал почав знаходити зони у напівфлангах і розкатав кілька хороших контратак. В одній з них Родріго виводив Бензема віч-на-віч, але Едерсон випередив Каріма. В іншому епізоді Вінісіуса запускали у ривок лівим флангом – Вокер наздогнав.

Єдиний момент мадридці створили на 35-й хвилині, коли Кроосу дали пробити метрів з 24-х. М'яч несподівано полетів прямо у поперечину! Одразу після цього Манчестер Сіті увімкнувся й покарав Реал за нахабність. На 37-й хвилині Гріліш виконав проникний пас на Гюндогана, той вистрілив з лівого краю в Куртуа, а на добиванні головою зіграв Бернарду Сілва – 0:2!

Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати. Манчестер Сіті провів ідеальний перший тайм. Можливо, найкращий у кар'єрі Пепа Гвардіоли.

Реал спробував зіграти сміливіше, але нічим не здивував. Провал Анчелотті був покараний

Мадрид не провів замін та перестановок по перерві, але відчутно додав у сміливості. Команда великими силами йшла уперед, що створило невеличкі проблеми для "містян". Зокрема, на 51-й хвилині Мадрид міг повернутись у гру зі стандарту – Алаба потужно пробив метрів з 24-х. Едерсон врятував Сіті, витягнувши м'яч з-під поперечини.

Втім, досить швидко господарі адаптувались до футболу "королів ЛЧ". Як це часто трапляється у топ-матчах "синіх", команда відмовилась від тотального володіння, закрившись у середньому блоці й почавши працювати другим номером. З Реалом це могло бути ризиковано, але підвів Карло Анчелотті.

Ентренадор "вершкових" не зробив цікавих замін. Вихід Чуамені замість Родріго, який напрошувався ще до стартового свистка, стався аж на 80-й хвилині, а до цього з гри зняли Крооса та Модріча. Замість них вийшли Рюдігер та Асенсіо. Мадрид був статичним і нецікавим, що вилилось всього в один момент – а на 83-й хвилині свіжий Себальйос пробив з лінії штрафного. Едерсон парирував.

Манчестер Сіті ж у вальяжному стилі добив Реал. На 76-й хвилині влетів третій гол – Де Брюйне виконав класну подачу на дальній край штрафного, а Мілітао підрізав її у власні ворота. На 90+3-й же Альварес, тільки-но з'явившись на полі, реалізував вихід віч-на-віч. 0:4!

Пеп Гвардіола бере реванш у Карло Анчелотті й нарешті виходить в фінал ЛЧ!

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