Андрей Лунин провёл встречу с руководством Реала, на которой обсудил свое будущее в стане "сливочных". Как информирует AS, украинский вратарь изъявил желание сменить клубную прописку.

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На этой встрече Лунин отметил, что ему надоело быть запасным вратарём и находиться в большинстве матчей в запасе. Ради получения игровой практики Андрей намерен сменить команду.

Сообщается, что боссы Реала приняли желание украинца к сведению и уже приступили к поиску замены. Контракт голкипера с Реалом действует до лета 2024 года.

В этом сезоне Лунин провел за "сливочных" 10 матчей во всех турнирах, в которых пропустил девять голов и четыре раза сыграл на ноль.

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