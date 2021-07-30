Голкіпер Реала Андрій Лунін вирішив, де буде проводити кампанію 2021/22.

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"Лунін втрачає найважливіші роки": українцю пророкують "крихти" у боротьбі з Куртуа

Новий тренер "вершкових" Карло Анечлотті постарається надати Луніну якомога більше ігрового часу. У попередніх клубах італієць дозволяв резервним голкіперам виступати у Кубках та маловажливих матчах основних турнірів. Приблизно такий сценарій очікує і на Луніна, адже статус Тібо Куртуа залишається незмінним.

Нагадаємо, контракт Андрія з Реалом розрахований до літа 2024 року, а нинішня ціна за Transfermarkt складає 3 млн євро.

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