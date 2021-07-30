Украинский вратарь решился остаться на Сантьяго Бернабеу, утверждает Mardidista Real.

"Лунин теряет важнейшие годы": украинцу пророчат "крошки" в борьбе с Куртуа

Новый тренер "сливочных" Карло Анечлотти постарается предоставить Лунину как можно больше игрового времени. В предыдущих клубах итальянец позволял резервным голкиперам выступать в Кубке и менее важных матчах основных турниров. Примерно такой сценарий ожидает и Лунина, ведь статус Куртуа остается неизменным.

Напомним, контракт Андрея с Реалом рассчитан до лета 2024 года, а нынешняя цена за Transfermarkt составляет 3 млн евро.

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