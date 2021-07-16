Голкіперу Андрію Луніну слід миритися з малою ігровою практикою, якщо він залишиться в Реалі на сезон 2021/22.

“Лунін перебуває у невизначеності. Або він хоче мати регулярну практику в іншому клубі, грати по 30-38 матчів за сезон, або…

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Очевидно ж, що українець не претендує на місце Куртуа. На мою думку, Лунін втрачає найважливіші роки у своєму формуванні, адже він володіє шаленим потенціалом. Якщо Мадрид не провалиться у Кубку Іспанії, як проти Алькояно, то Лунін може розраховувати на 8-10 матчів у наступному сезоні", – резюмував експерт телешоу El Chiringuito Дієго Плаза у коментарі Футбол 24.

Нагадаємо, контракт Луніна з Реалом розрахований до літа 2024 року, а нинішня ціна за Transfermarkt складає 3 млн євро.

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