Навіть травма Тібо Куртуа не допомогла українцю змінити своє становище. Реал підписав Кепу Аррісабалагу, який і став першим номером в команді Карло Анчелотті. Тож майбутнє Луніна все далі від Сантьяго Бернабеу.

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За інформацією Record Sport, у трансфері Луніна зацікавлений шотландський Селтік. Брендан Роджерс бачить в 24-річному українцеві потенціал замінити Джо Харта, який наближається до завершення кар'єри. Втім, шансів на січневий перехід вкрай мало, оскільки Реалу потрібен резервний кіпер, поки не повернеться Тібо Куртуа.

Зазначається, що в списку "кельтів" також був Куївін Келлехер з Ліверпуля, але Юрген Клопп також не хоче шукати нового другого воротаря посеред сезону.

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