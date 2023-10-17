Нападник Жирони і збірної України Артем Довбик розповів про перші місяці в новому клубі та свої цілі в чемпіонаті Іспанії.

– За 9 матчів у Жироні ти забив 3 м'ячі. Задоволений таким показником?

– Ну, показник непоганий, але могло бути краще, тому що були два матчі, де я не реалізував свої моменти. Думаю, це психологічний момент, тому що це мій дебютний сезон у Ла Лізі. Зараз трішки адаптувався і, думаю, в таких ситуаціях буду діяти по-іншому.

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– Чи є якась мета стосовно забитих голів у сезоні?

– Ні, мета – тільки допомагати клубу. Хочеться, щоб Жирона була в єврокубках

– Які взагалі завдання стоять перед Жироною? Як ти вважаєш, чи готові ви боротися за єврокубки, і чи вимагають цього від вас?

– Ми дуже добре стартували в чемпіонаті, тому, думаю, зараз всі чекають від нас більшого, ніж просто бути в середині Ла Ліги. Тому перед командою стоїть завдання потрапити в єврокубки.

– Керівництво чітко озвучує це?

– Ми бачимо, як грає команда, і, думаю, самі гравці вже відчувають, що після такого старту потрібно закріпитися нагорі.

– Була гра з Реалом, на жаль, там не вдалося перемогти. Чи можна сказати, що це був вищий клас Реала? Чи причина в якихось нереалізованих моментах?

– Реал – така команда, що якщо ти не реалізуєш проти неї свої моменти, то тебе покарають за це. У нас було два дуже гарні моменти на початку гри, ми, на жаль, їх не реалізували. У Реала клас гравців такий, що вони не дають змоги повторити такі ж моменти на футбольному полі. Так, клас гравців Реала дуже високий. Якщо ти не реалізовуєш, то вони обов’язково покарають тебе, що з нами і сталося.

– Але всі люди. Як ти гадаєш, міг би колись грати у Реалі?

– Все можливо, чому ні? Хотілося б.

– З Луніним після гри переговорили, словами перекинулися?

– Так, поговорили. Він сказав, що Жирона показує симпатичний футбол і що їм було б тяжко, якби ми реалізували хоча б один свій момент. Поговорили трішки і все, на тому закінчилось, – розповів Артем Довбик в ефірі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, нападник збірної України в 9-ти матчах за Жирону забив 3 голи і віддав 2 асисти. Каталонська команда стала відкриттям початку сезону в Ла Лізі, посідаючи друге місце турнірної таблиці – вище тільки мадридський Реал.

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