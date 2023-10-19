Даже травма Тибо Куртуа не помогла украинцу изменить свое положение. Реал подписал Кепу Аррисабагу, который и стал первым номером в команде Карло Анчелотти. Так что будущее Лунина все дальше от Сантьяго Бернабеу.

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По информации Record Sport, в трансфере Лунина заинтересован шотландский Селтик Брендан Роджерс видит в 24-летнем украинце потенциал заменить приближающегося к завершению карьеры Джо Харта. Впрочем, шансов на январский переход крайне мало, поскольку Реалу нужен резервный кипер, пока не вернется Тибо Куртуа.

В списке "кельтов" также был Куивин Келлехер из Ливерпуля, но Юрген Клопп также не хочет искать нового второго вратаря посреди сезона.

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