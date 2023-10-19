"Не знаю, як не отримав штраф за перевищення швидкості": почав у Фергюсона, виграв АПЛ з Лестером, дебют в ЛЧ у 34 роки
Кар’єра захисника Антверпена Річі Де Лата нагадує кіношний сценарій із красивою розв'язкою. Дебют у Лізі чемпіонів на порозі 35-річчя на Камп Ноу у футболці улюбленого клубу дитинства. Що може бути краще?
Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про Річі Де Лата, футбольне життя якого дивує і захоплює своїми віражами.
Прем'єра у Лізі чемпіонів
61-а хвилина матчу Барселона – Антверпен. Бельгійський чемпіон важко стартує у Лізі чемпіонів на Камп Ноу. Минула лише година ігрового часу, а гості уже пропустили чотири сухих м’ячі. Резервний арбітр підіймає табличку із цифрою 2 – на бровці поля з’являється Річі Де Лат. Carpe diem – Де Лату 34 роки, 9 місяців і 22 дні. Це один із найпізніших дебютів у Лізі чемпіонів останнього десятиліття.
За цими цифрами – непроста життєва історія, яка вмістила 17 років та 12 клубів. Авторитетний The Athletic промовисто описував старт кар’єри Річі: "Саме в Антверпені розпочався його футбольний шлях з нервових подорожей містом у 13-річному віці, ховаючи королівський значок на своєму рюкзаку, адже хлопець мешкав неподалік стадіону їхнього запеклого суперника Беєрсхота".
В основу "червоних" Де Лат потрапив 2006-го, коли в Антверпен перебралися Раян Шоукросс, Даррон Гібсон та Фрейзер Кемпбелл, котрі належали Манчестер Юнайтед. Згідно з умовами партнерства двох клубів молоді англійські таланти отримували шанс у команді з портового міста. Очолював Антверпен теж британець – Воррен Джойс, якого Де Лат вважає своїм футбольним батьком (згодом вони перетнуться в Австралії, коли кар’єра Річі перетне екватор).
Невдовзі Де Лат і сам поїхав на Туманний Альбіон, проте перший досвід у Сток Сіті виявився жахливим. У молодого бельгійця та Тоні П'юліса стосунки не склалися одразу. Насамперед через стиль футболу, який проповідував менеджер Сток Сіті.
Я отримав м'яч і почав бігти. Я пройшов кількох суперників і прострілив у штрафний майданчик. Тоні зупинив тренування і сказав: "Ми тут цього не робимо". Я зрозумів, що це не для мене. Це був не футбол. Я просто копнув м’яч вбік і сказав: "Удачі!"
Одного дня Де Лату зателефонував агент і повідомив новину, яка здавалася примітивним жартом – його запрошує Манчестер Юнайтед. Як виявилося, Джойс порекомендував підопічного серу Алексу Фергюсону, а той запросив хлопця на Олд Траффорд. Наставник Антверпена пояснював Де Лату: "Я поручився за тебе перед сером Алексом. Тепер все залежить від тебе".
Перша розмова з Фергюсоном і зірки навколо
Перший день у Керрінгтоні, на базі Юнайтед, видався особливим. Спершу Річі познайомився з тренером "молодіжки" Уле Гуннаром Сульшером, а потім відбулася зустріч з легендою. "Сер Алекс ставився до мене чудово, – розповідав Де Лат в інтерв’ю The Athletic. – Він ходив коридорами на базі і зупинявся, щоб поговорити з усіма: гравцями основи, юнаками та кухонним персоналом. Він був справжнім джентльменом".
Річі згадував – під час першої зустрічі у кабінеті Фергюсона він не промовив і двох слів. А ще небагато зрозумів із того, що сказав тренер – усе через особливий шотландський акцент сера Алекса. "Я тремтів і сильно спітнів", – ділився емоціями футболіст.
Спочатку Де Лат просто гуляв поруч із тренувальними полями і зустрічав зірок: Гіггза, Невілла, Скоулза. "Я пройшов шлях від невідомого гравця до першого бельгійця, який грав за Юнайтед. Раптом мені почали дзвонити з бельгійських газет. Я перетворився з ноунейма на "хлопця з іменем". Це був тривожний дзвінок, тому що я мав багато працювати", – казав футболіст.
Річі зізнавався, що на тренуваннях намагався не вступати у жорсткий відбір, щоб не травмувати іменитих партнерів. Зрештою, у дублі Сульшера, якого Де Лат називає чудовим тренером, майбутніх зірок теж вистачало: Погба, Македа, Фостер, Дрінквотер.
Народження Лестера і оренда у Боро
Де Лат провів лише шість матчів за Манчестер Юнайтед. Навіть за відсутності Невілла сер Алекс робив ставку на Рафаеля Сілву чи Карріка, які виходили справа в обороні. Тож бельгієць вирушав у систематичні оренди. Так тривало до 2012-го, коли Де Лат перебрався в Лестер.
У дебютному сезоні Річі став учасником епічної розв’язки у плей-оф за вихід в АПЛ, коли Уотфорд на 7-й компенсованій хвилині зусиллями Троя Діні вирвав перемогу (у попередній атаці Лестер не реалізував пенальті). Та вже наступного року "лисиці" виграли Чемпіоншип зі 102-ма очками.
Якщо у МЮ Де Лат тренувався зі сформованими зірками, то у Лестері майбутні топи Варді, Марез і Канте буквально формувалися на його очах. Річі розпочав майбутній чемпіонський сезон у старті, відіграв сім матчів, проте після домашньої невдачі з Арсеналом (2:5) бельгійця замінив Денні Сімпсон. Надалі Де Лат лише п’ять разів виходив на заміну, а потім узагалі був орендований Мідлсбро.
Я не хотів нікуди йти. В останній день трансферного вікна мені зателефонував агент і сказав, що Мідлсбро дуже цікавиться мною. Моя дружина перебувала на сьомому місяці вагітності, а моя старша донька Ліллі ходила до школи й добре вчилася. Тож я відповів відмовою, – пояснював своє рішення Де Лат.
Після цього він поспілкувався з тренером Лестера Клаудіо Раньєрі, який заявив, що не може гарантувати Річі місце на полі. А тоді зателефонував менеджер Мідлсбро Айтор Каранка і намагався переконати бельгійця. Де Лат відмовив і йому, однак пізно ввечері сів у автомобіль і таки поїхав у Мідлсбро, щоб підписати контракт.
Два свята в один день
Де Лат відіграв 10 матчів за нову команду, допоміг їй фінішувати другою у Чемпіоншипі та підвищитися у класі. У заключному турі бельгієць залишився на лаві запасних – у випадку поразки Брайтону його команда втрачала путівку в АПЛ. Та усе завершилося вдало – 1:1. Таким чином, Де Лату підкорилося унікальне досягнення – він здобув дві медалі найвищих англійських дивізіонів протягом одного сезону. Але доля підготувала йому ще більший сюрприз.
Зранку 7 травня перед грою з Брайтоном Де Лату зателефонували з Лестера і сказали, що чекають його ввечері на стадіоні ("лисиці" у заключному турі приймали Евертон) – він повинен отримати свою медаль за перемогу у Прем’єр-лізі. Річі відсвяткував успіх із Мідлсбро, отримав медаль, випив шампанського і поїхав у сусідній Лестер.
Я не знаю, як мене не оштрафували за перевищення швидкості, тому що я заїхав у Лестер в рекордно короткий термін. Я приїхав туди одразу після перерви, переглянув другий тайм, а потім одягнув свою форму разом із рештою хлопців для церемонії вручення трофею. Так я отримав другу медаль за день. Це було неймовірно, – описував той шалений день Де Лат.
Грав у нападі в Австралії та був лідером чемпіонського Антверпена
У наступному сезоні Річі став гравцем Астон Вілли, але на самому початку травмував хрестоподібну зв’язку коліна та пошкодив сухожилля. Тривалий процес відновлення, часта зміна тренерів і робота зі Стівом Брюсом остаточно переконали Де Лата – треба покидати Бірмінгем: "Футбол Стіва Брюса був схожим на те, що робив Тоні П'юліс, але у Тоні принаймні був план. Пам’ятаю, на тренуванні Стів кидав м’яч у центр і казав: "Давайте грати", ніби нам було менше дев’яти років. Це божевілля".
2018-го Річі ненадовго повернувся в Антверпен, а тоді несподівано перебрався в Австралію до добре знайомого Воррена Джойса. У Мельбурні бельгієць став капітаном і навіть зіграв у ролі нападника, забивши сім голів у А-Лізі. Одним із факторів, який змусив Де Лата повернутися в Антверпен став Кобі, американський кокер-спанієль. Річі подарував його своїй дружині на 18-ліття. Сім’я не взяла чотирилапого друга із собою до Австралії та залишила у родичів. Після повернення додому на Річі та його дружину чекало велике розчарування – у 13-річної собаки виявили пухлину. А через два місяці Кобі не стало.
Нині Річі Де Лат проводить свій п’ятий сезон у рідному Антверпені після повернення. Його команда вперше за останні 66 років стала чемпіоном Бельгії, а Річі був ключовим виконавцем у побудовах Марка ван Боммеля. До унікальних титулів із Лестером та Антверпеном 34-річний Де Лат додав дебют у Лізі чемпіонів на Камп Ноу. Здається, це ідеальний фрагмент неймовірної кар’єри.