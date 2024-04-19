Статус українця злетів до небес після топ-виступу у чвертьфіналі ЛЧ проти Ман Сіті. Він сам буде визначати, де продовжувати власну кар'єру, інформує Marca.

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План Реала максимально зрозумілий – зберегти на наступний сезон пару воротарів Куртуа-Лунін, попередньо продовживши контракт з другим. Втім, сам Андрій навряд захоче повертатися на лаву запасних. Українець може відмовитися від пролонгації і змусити Реал продавати, щоб через рік не втрачати кіпера безкоштовно.

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Після такого чудового сезону претендентів на Луніна не бракуватиме. Нещодавно 25-річний кіпер перейшов під крило топ-агента Жорже Мендеша, який здатен організувати перехід в будь-який клуб. Transfermarkt оцінює українця у 16 млн євро – рекордна цифра за його кар'єру, але Реал може вимагати ще більше.

Якщо навіть Лунін піде, то клуб не панікує. У системі "вершкових" є 6 молодих воротарів, яким пророкують хороші перспективи. Серед них ще один українець – Ілля Волошин, який у свої 17 років має 202 см зросту. Викуп Кепи не розглядається. До роботи баска немає жодних претензій, але Реал навіть не веде переговорів з Челсі.

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