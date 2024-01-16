Лунин стал лучшим вратарем Ла Лиги по нескольким показателям
Вратарь Реала Андрей Лунин продолжает завоевывать поклонников благодаря выступлениям в текущем сезоне.
Лунин лидирует среди всех вратарей Ла Лиги по проценту совершенных сейвов, точности передач и выигранных верховых мячей, сообщает Madrid Xtra со ссылкой на DataMB.
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Кроме этого, Андрей занимает второе место среди вратарей чемпионата Испании по голам, которые сумел предотвратить. Следует добавить, что по диаграммам, которые добавили в сообщение, Лунин не среди лидеров, поскольку там приведены данные среди вратарей топ-7 чемпионатов Европы.
Напомним, в текущем сезоне Лунин сыграл 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 7 голов (еще в 5 встречах отстоял "на ноль").
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