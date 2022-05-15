Карло Анчелотті вчетверте за сезон довірив місце у воротах Луніну. До цього кіпер збірної України двічі виходив у Кубку Іспанії й раз у Прімері проти Атлетіко (0:1). Тібо Куртуа, до слова, навіть не був у заявці.

Реал у статусі фаворита розпочав гру і вже на старті забив. Родріго у фірмовому стилі пробрався флангом і прострілив на Маріано Діаса, якому залишалось лише підставити ногу. З цим дублер Бензема впевнено впорався. Перед голом мадридців варто відзначити сейв Луніна: Алькарас обійшов оборонців та сильно пробив з-за меж штрафного, але Андрій був на місці.

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"Бланкос" володіли м'ячем і часто були на половині поля суперника, але надто гострих моментів створити не вдалось. Під кінець першого тайму прокинувся Кадіс і гостям було по-справжньому непереливки. Ідріссі пройшов захист і з середньої дистанції пробивав у дальній кут. Лунін ефектно перевів м'яч на кутовий.

Та вже за хвилину сфера влетіла у ворота українця. Мілітао намагався вибити м'яч після подачі, але скинув на Собріно. Той, прибравши Вальєхо, пробив. М'яч від спини полетів у поперечку, після чого по-зрадницьки перетнув лінію. Шансів врятувати 23-річний кіпер збірної України майже не мав.

Одразу після гола Кадіс мав ще два супермоменти, але оборона після провалів одразу ж реабілітовувалась. Реал тимчасово відвів загрозу від своїх воріт, але після втрати "шкіряного" отримав на свої ворота стрімку контратаку. Той самий Собріно виходив віч-на-віч з Луніним, але замість удару віддав найбільш невдалу передачу з усіх можливих. До перерви Кадіс наколотив аж 12 ударів (4 у площину), а Реал – лише 7 (2). Українцю суттєво додавала роботи оборона, яка моментами повністю розклеювалась. Досить типове явище для нинішнього Реала.

Старт другого тайму був безперечно за господарями, яких заповнені вщент трибуни гнали вперед. "Жовтий підводний човен" першу третину провів поблизу воріт Реала: використовував ширину, подавав та намагався прорватись у штрафний. Луніну лише поверхнево доводилось вступати у гру. До 60-ї хвилини, після якої почалось шоу.

Альваро Негредо перекидав Луніна, але Андрій у підкаті збив візаві. Головний арбітр вказав на позначку і переможець Євро-2012 сам підійшов до неї. Та український голкіпер ефектно виправився за фол і витягнув сферу з правого кута! Шість із 12 ударів з позначки у своїй кар'єрі Лунін відбив. Неймовірно!

Після пенальті обидві команди активізувались і почали грати ледь не без центра поля, але голкіпери були на висоті. Найбільше тривожив Луніна Негредо, українець вигравав дуелі з ним. Андрій, зокрема, витягнув м'яч після проходу Альваро й пострілу з напівфлангу, а також парирував його удар головою. Допомогало інколи і везіння.

Реал згадав, що вміє атакувати, але випади були не надто гострими, як і розіграші штрафних. На останніх миттєвостях Карвахаль влетів у візаві й Кадіс вдруге претендував на пенальті, але арбітр дав фінальний свисток. 1:1!

На долю мадридців нічия абсолютно не впливає, адже вони з 30 квітня чемпіони сезону 2021/22. Натомість для Кадіса мирова може виявитись фатальною. Мальорка у паралельній зустрічі здолала Райо Вальєкано й опустила "жовтих" на 18 сходинку у зону вильоту.

Андрій – найкращий! Цілком заслужено

Кадіс згадуватиме 23-річного українця ще довго. Господарі жадали перемогти і перевершили Мадрид навіть за ударами (аж 21). Та на заваді був наш земляк. У перші хвилини зустрічі в його діях було присутнє хвилювання і трохи невпевненості. Але саме по перерві Андрій розкрився, зловивши кураж. Він ніби відчув смак футболу по-новому. Особливу роль відіграв відбитий пенальті, який можна назвати переломним моментом.

Лунін сповна виправдав довіру Карло Анчелотті й підтвердив свій, без перебільшень, хороший клас. У такі моменти особливо прикро стає фанатам та й, мабуть, самому футболісту, що перед ним – найкращий воротар сучасності, конкуренцію у якого складно виграти. Втім, після матчу Андрій удостоївся публічної похвали від Тібо Куртуа. Все зрозуміло навіть без перекладу.

Не лише від бельгійця українець отримав порцію компліментів. Статистичні ресурси високо оцінили гру. SofaScore та FotMob (7,8 та 8 балів) назвали його другим найкращим гравцем після Тоні Крооса, який провів черговий хороший матч на фоні не надто впевненої гри колег. А от WhoScored визнав його номером 1. Цифри за матч доволі хороші.

| Lunin vs Cadiz:



6 saves(5 in the box)

23/31(74%) accurate passes

4 Diving saves

8 recoveries

1 goal conceded

1 penalty saved

MOTM pic.twitter.com/DRYu5pWbtz — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 15, 2022

Ла Ліга теж віддала першість українцеві! Що ж, цей матч Андрій повинен запам'ятати надовго. Попереду літо, нове трансферне вікно. Куртуа нікуди йти не збирається, відтак задуматись повинен Лунін. Йому безперечно потрібна ігрова практика (4 матчі за сезон далеко не те), щоб використати свій потенціал сповна і незабаром все ж замінити Тібо в одному з найкращих клубів світу.

Можливо, зустрічі проти Атлетіко й Кадіса саме були вітриною для потенційних орендодавців, щоб ті могли побачити завжди тихого та спокійного Андрія у всій футбольній люті.

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