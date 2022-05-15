Мілан та Аталанта зустрічались у передостанньому турі Серії А (2:0). Участь у поєдинку взяв Руслан Маліновський, але його команда поступилась.

Динамічний старт і гольове мовчання

Очки надзвичайно потрібні обом колективам: "россонері" з Інтером борються за Скудетто (до старту зустрічі їх відділяли лише два пункти), а "Богиня" намагається зачепитись бодай за якісь єврокубки, адже вперше за три сезони пролетіла повз Лігу чемпіонів.

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Джан П'єро Гасперіні ухвалив рішення залишити Руслана Маліновського в запасі. Вочевидь, притримував на роль джокера. Перша третина зустрічі була доволі динамічною, з активним просуванням команд вперед без особливої розвідки. Та вболівальники на Сан-Сіро часто свистіли, адже Мілан та Аталанта грали взагалі без гостроти попереду.

Підопічні Піолі завдали лише кілька пострілів, хоч більше контролювали гру: Тоналі бив з метрів 30-ти, Леау двічі цілився з напівфлангу. Аталанта відповіла теж негостро: Паломіна намався забити через себе, але рикошет пом'якшив удар; Муріель та Дзаппакоста перевіряли Меньяна з-за меж штрафного – той на місці.

Наприкінці тайму Мілан прагнув пенальті: Джимсіті боровся з Жиру, поставив руки на плечі візаві, а Олів'є, відчувши дотик, завалився. Апеляції були настільки емоційними, що форвард побачив перед собою жовту. Фол, до слова, був ще до штрафного. На перерву колективи йшли за мінімальної переваги господарів, але не на табло.

Big appeals from Giroud, but the contact was outside the box...



@erroriarbitrali pic.twitter.com/ZdHeM8MMip — SempreMilan (@SempreMilanCom) May 15, 2022

Вихід і обрізка (не)джокера Маліновського

Дзаппакоста на старті другого тайму пробивав: м'яч після удару з рикошетом небезпечно приземлився на сітку зверху після втручання Меньяна. У відповідь Ернандес підступно закручував сферу у ближній кут зі штрафного – Муссо і всій Аталанті відверто пощастило. Тренери освіжили атакувальні лінії: вийшли Ребіч та Мессіас у Мілана, а Сапата й Маліновський в Аталанти.

І одразу господарі забили. Калулу в обороні виборов м'яча у Маліновського, віддав на Мессіаса, а той закинув на Леау. Рафаель виграв забіг в оборонця й пробив поміж ніг кіперу. 1:0 засвітилось на табло, трибуни ожили. Цікавішим став і футбол. Аталанта швидше почала рухатись й просуватись до воріт суперника. Зокрема, Руслан міг швидко реабілітуватись, але Сапата після хитрої передачі українця пробив вище. "Россонері" відповідали контрвипадами.

Шедевральний нокаут від Мілана із "золотим" присмаком

Маліновський був майже непомітним, але на 71-й нагадав про себе, чудово подавши на Сапату. Той знову з кількох метрів схибив. "Богиня" намагалась насідати, а Мілан грамотно захищався і... забив, хоч давненько не бував біля воріт візаві. Тео Ернандес виконав фантастичний спринт від свого штрафного до чужого і результативно пробив.

Джан П'єро Гасперіні кинув у бій Скальвіні та Демірала, але другий гол відверто нокаутував Аталанту. Команда, здавалось, втратила надію відігратись й не надто активно йшла вперед. Доволі "сірим" був і Маліновський, якому перекривали кисень. Руслану мало що вдавалось, тому на нервах він сфолив, за що побачив перед собою жовту картку. Через перебір попереджень українець не зможе зіграти у матчі останнього туру проти Емполі. Ще у хавбека збірної України був удар, але сфера полетіла далеко на трибуни.

Перемога впритул наблизила Мілан до чемпіонства у Серії А. Зараз "россонері" на 5 пунктів випереджають Інтер, який ще сьогодні гратиме з Кальярі. Якщо "нерадзуррі" програють або ж зіграють внічию, команда Стефано Піолі завоює Скудетто. Аталанта ж суттєво погіршила свої шанси бодай на кваліфікацію Ліги конференцій.

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