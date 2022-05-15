Український голкіпер Андрій Лунін може знову спробувати свої сили в іншому клубі, поки Куртуа феєрить на Бернабеу.

Лунін ще не визначився зі своїм майбутнім. У нього контракт з Реалом до літа 2024-го, тому потрібно приймати рішення. Андрій розглядає варіант з новою орендою, яка влаштує і його, і Мадрид, повідомляє Marca.

Лунін знову отримає місце у воротах Реала

Українець перейшов у Реал 4 роки тому, і за цей час провів лише 33 матчі. Спершу були невдалі оренди в Леганес і Вальядолід, потім непоганий період в Ов'єдо. За Мадрид голкіпер зіграв лише 4 поєдинки, перебуваючи за спиною Куртуа.

Лунін страждає через фантастичну форму Куртуа та Анчелотті, який майже не проводить ротацію. Втім, у Реалі всі захоплені трудовою етикою Андрія, додає джерело. У Мадриді ніколи не чули від нього обурення. Лунін приїздить на базу тренуватися навіть у вихідні та дотримується строгої дієти.

Флорентіно Перес особисто підтримує Луніна під час війни в Україні та допомагає. Андрія цінують на Бернабеу. Минулого тижня українець провів хороший матч з Атлетіко, де пропустив тільки з пенальті. Сьогодні він знову вийде в основі на матч проти Кадіса.

Лунін дебютував за Реал у Прімері, але не врятував від фіаско – Атлетіко вперше за 6 років переміг "бланкос" у Ла Лізі