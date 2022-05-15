Українець відбив свій перший пенальті у светрі мадридців. Це сталося на 61-й хвилині матчу 37-го туру Прімери проти Кадіса.

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Щоправда, "позначку" організував сам Лунін, збивши 36-річного Альваро Негредо. Переможець Євро-2012 сам зголосився виконувати вирок і програв дуель Андрію – воротар Реала відбив м'яч у нижньому лівому від себе куті.

Нагадаємо, для Луніна це лише другий матч за Реал у чемпіонаті. Минулого тижня "вершкові" мінімально програли Атлетіко, і тоді українець не впорався з пенальті Карраско.

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