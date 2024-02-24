Анастасія Луніна впевнена, що її чоловікові під силу надовго застовбити за собою місце у воротах мадридського клубу.

"Подивимося, час покаже. Якщо Андрій гратиме до кінця сезону, то Куртуа буде важко повернутися після травми та знову стати № 1.

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Якщо Андрію дадуть час пограти, покажуть, що в нього вірять, клуб його підтримає, тренер підтримає, то він посяде своє перше місце і вже нікому його не віддасть", – сказала Анастасія в інтерв'ю YouTube-каналу ТРЕНДЕЦЬ.

Нагадаємо, Андрій приєднався до Реала влітку 2018 року, але лише в сезоні 2023/24 почав отримувати регулярний ігровий час в Мадриді. Головною причиною стала травма Куртуа і невпевнена гра Кепи, який мав стати першим номером замість бельгійця.

До слова, Тібо вже розпочав роботу у загальній групі Реала, але його повноцінне повернення до командних тренувань очікується лише у квітні.

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