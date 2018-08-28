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Лунін провів перше тренування за Леганес

14:30 554 Читать на русском
Лунін провів перше тренування за Леганес
Андрій Лунін / ФК Леганес

Український голкіпер Андрій Лунін провів перше тренування у складі Леганеса.

Воротар Андрій Лунін, який вчора перейшов з Реала в Леганес на правах річної оренди, провів перше тренування за свій новий клуб, повідомляє Instagram Леганеса.

До слова, у новому клубі він виступатиме під 99-м (очевидно, через рік народження).

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Андрій перейшов у мадридський клуб з Зорі влітку цього року. Німецький портал Transfermarkt оцінив трансфер у 8,5 млн євро.

Лунін провів передсезонні збори з Реалом, але не може боротись за місце в складі через конкуренцію зі сторони Тібо Куртуа та Кейлора Наваса.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялось, що українець не зможе дебютувати за Леганес в матчі проти Реала через умови орендної угоди.

Реал визначився щодо Луніна – українець має стати оздобою проекту екс-гравця Барси і фіналіста ЛЧ

Primer entrenamiento de @lunin_andrey con el @cdleganes.

Публикация от C.D. Leganés (@cdleganes)

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Українці за кордоном Іспанія Леганес Леганес Андрій Лунін Андрій Лунін
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