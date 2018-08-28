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Лунин провел первую тренировку за Леганес

14:33 94 Читати українською
Лунин провел первую тренировку за Леганес
Андрей Лунин / ФК Леганес

Украинский голкипер Андрей Лунин провел первую тренировку в составе Леганеса.

Вратарь Андрей Лунин, который вчера перешел из Реала в Леганес на правах годичной аренды, провел первую тренировку за свой новый клуб, сообщает Instagram Леганеса.

К слову, в новом клубе он будет выступать под 99-м (очевидно, через год рождения).

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Андрей перешел в мадридский клуб из Зари летом этого года. Немецкий портал Transfermarkt оценил трансфер в 8,5 млн евро.

Лунин провел предсезонные сборы с Реалом, но не может бороться за место в составе из-за конкуренции со стороны Куртуа и Навас.

Напомним, сегодня сообщалось, что украинец не сможет дебютировать за Леганес в матче против Реала из-за условий арендного соглашения.

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Primer entrenamiento de @lunin_andrey con el @cdleganes.

Публикация от C.D. Leganés (@cdleganes)

Теги
Украинцы за рубежом Испания Леганес Леганес Андрей Лунин Андрей Лунин Реал Мадрид Реал Мадрид
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