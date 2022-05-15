Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко зіграв у останньому домашньому поєдинку за "молотків" перед завершенням контракту.

Ярмоленко з'явився на полі у грі проти Манчестер Сіті на останніх секундах та долучився до сенсаційної нічиєї.

Камбек Зінченка і компанії у відеоогляді матчу Вест Хем – Манчестер Сіті – 2:2

Після поєдинку Андрій з українським прапором у руках разом зі своєю дружиною Інною, сином та агентом Вадима Шаблія вийшов попрощатись з трибунами Лондон Стедіум, оскільки це був останній домашній матч Вест Хема у поточному сезоні. Також гра стала останньою в кар'єрі легенди "молотків" Марка Нобла.

Нагадаємо, що Ярмоленко став гравцем Вест Хема у 2018 році. Загалом, Андрій зіграв у 84 матчах за лондонців, у яких відзначився 13 голами та 7 асистами.

Ман Сіті дарує надію Ліверпулю на золото АПЛ – Зінченко повторив казус Миколенка з Вест Хемом і став співавтором 2 голів