Украинец отразил свой первый пенальти в свитере мадридцев. Это произошло на 61-й минуте матча 37-го тура Примеры против Кадиса.

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Правда, "точку" организовал сам Лунин, сбив 36-летнего Альваро Негредо. Победитель Евро-2012 сам вызвался исполнять приговор и проиграл дуэль Андрею – вратарь Реала отразил мяч в нижнем левом от себя углу.

Напомним, для Лунина это только второй матч за Реал в чемпионате. На прошлой неделе "сливочные" минимально проиграли Атлетико, и тогда украинец не справился с пенальти Карраско.

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