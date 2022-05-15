Перемога гарантувала Евертону збереження прописки в еліті, але суперник був непростий. Брентфорд без турнірної мотивації продовжує демонструвати яскравий футбол і псувати нерви іншим командам.

Віталій Миколенко вкотре вийшов у основі "ірисок" і встиг на перших секундах неточно пробити з підбору. Ще кращий момент зіпсували Гордон та Рішарлісон – перший з близької відстані вліпив у голкіпера, а другий примудрився добити повз порожній кут воріт. Підопічні Лемпарда таки досягли свого на 10-й хвилині. Рішарлісон дещо незграбно перевів подачу Гордона у воротарський майданчик, Калверт-Льюїн трішки зачепив м'яч перед потраплянням до сітки – гол записали на англійця.

Домінація "ірисок" була обірвана на 18-й хвилині, коли молодий Брентвейт зірвав вихід Тоні на рандеву з Пікфордом. Суддя Майкл Олівер показав пряму червону оборонцю Евертона, хоча VAR цілком міг втрутитись і підказати призначити пенальті у ворота Брентфорда. На повторі чітко видно, як Айєр хапав за футболку Рішарлісона перед виносом м'яча на Тоуні.

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Незабаром "наварив" і Шеймус Коулмен. Капітан Евертона невдало підставився під простріл, зрізавши м'яч у власні ворота. Втім, лідерами на відпочинок пішли саме господарі. Бех Соренсен налетів на Рішарлсона, і цього разу Олівер вказав на "позначку" – сам бразилець пробив чітко.

Миколенко став однією з найпомітніших персон на початку другої половини. Українець кілька разів летів у відчайдушних підкатів, а потім встряг у сутичку з Айвеном Тоуні. Віталій навіть "буцнув" провокатора головою – той картинно впав на газон, але арбітр не повірив цьому театру.

На жаль, після цього момента Евертон посипався, пропустивши двічі за 2 хвилини. Вісса з гострого кута підрізав м'яч потилицею точнісінько над Пікфордом – ще один курйозний гол! Вперше вивів Брентфорд уперед Генрі, якого також ніхто не накрив у повітрі. "Іриски" були змушені йти на штурм, але нічого путнього з цього не виходило. Ще й Рондон "геніально" вийшов на заміну, отримавши червону через 4 хвилини після своєї появи (стрибнув у підкат двома ногами вперед). Удев'ятьох господарям було годі сподіватися на порятунок, але вони все ж залишаються поза зоною вильоту – Лідс відстає на очко, Бернлі на 2.

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