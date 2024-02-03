Голкіпер Реала Кепа Аррісабалага навряд чи залишиться в команді після завершення сезону 2023/24.

Іспанський воротар приєднався до мадридців влітку 2023 року, перейшовши в оренду з Челсі. Керівництво Реала мало визначитися з тим, чи варто оформлювати повноцінний трансфер Кепи.

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Як повідомляє Relevo, мадридці вирішили, що Аррісабалага після завершення сезону повернеться до Лондона. Він не переконав тренерський штаб, а сумніви щодо його майбутнього почали наростати після травми, оскільки голкіпер втратив своє місце в основі. Кепа став робити більше помилок, а впевненість його похитнулася.

Натомість прогрес Андрія Луніна вразив керівництво Реала. Під час фінальних матчів за Суперкубок Іспанії тренерський штаб переконався, що українець надійніший, ніж Кепа, і варто припинити ротацію, й довіритися саме Андрію.

Таким чином керівництво Реала вирішило, що краще продовжувати співпрацю з Луніним та Куртуа, який скоро відновиться після травми, а трансфер іспанця не оформлювати.

Нагадаємо, що Кепа провів у поточному сезоні 18 матчів за мадридців. Він пропустив 18 голів і сім разів зумів зберегти свої ворота "сухими".

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