Українець не отримує ігрового часу в складі Реала, однак воротаря можуть прихистити одразу 3 клуби – Лілль, Гранада та Еспаньйол, повідомляє Fichajes.net.

Реал оголосив заявку на матч Прімери – погані новини для Луніна

Втім, в жодному з них Луніну не гарантоване місце у стартовому складі. Гранада та Еспаньйол шукають другого воротаря, аби збільшити конкуренцію за місце у рамці воріт. Лілль же розглядає Андрія в статусі заміни Іво Грбіча, який виступає за "догів" на правах оренди.

До слова, Лунін ще не отримував ігрового часу в складі Реала в поточному сезоні. В минулій кампанії українець зіграв повний матч в Кубку Іспанії, який завершився фіаско мадридців у грі з Алькояно.

"Де зараз ті, хто повинен просити вибачення?": Куман отримав ультиматум перед фіналом у Києві, або Як Пеп допоміг Реалу